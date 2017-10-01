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Женская сборная Украины обыграла Хорватию в матче квалификации к ЧЕ

Наша команда уверенно выиграла первый тайм и контролировала ход поединка во втором

  • 01.10.2017 20:51
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NTB Scanpix
© NTB Scanpix

Во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы-2018 женская сборная Украины обыграла Хорватию.

Украина − Хорватия − 26:22 (16:11)

Во втором матче группы Норвегия с разгромным счетом обыграла Швейцарию (29:12) и возглавила квартет.

Путевки на ЧЕ, который пройдет во Франции, получат первые две команды из семи групп. Также на Евро попадут два лучших коллектива, занявших третье место (при этом матчи с последней командой учитываться не будут).

Напомним, в стартовом туре наша команда уступила Норвегии.

Источник — Sport.ua

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