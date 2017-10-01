Женская сборная Украины обыграла Хорватию в матче квалификации к ЧЕ

Во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы-2018 женская сборная Украины обыграла Хорватию.
Украина − Хорватия − 26:22 (16:11)
Во втором матче группы Норвегия с разгромным счетом обыграла Швейцарию (29:12) и возглавила квартет.
Путевки на ЧЕ, который пройдет во Франции, получат первые две команды из семи групп. Также на Евро попадут два лучших коллектива, занявших третье место (при этом матчи с последней командой учитываться не будут).
Напомним, в стартовом туре наша команда уступила Норвегии.
Источник — Sport.ua
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