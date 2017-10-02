Виктория Мотричко впервые возглавила мировой рейтинг шашисток

Украинская шашистка Виктория Мотричко впервые возглавила мировой рейтинг. 28-летняя одесситка имеет в активе 2238 баллов, опережая ближайших соперниц на 10 очков.
Стоит отметить, что в десятке лучших шашисток расположилась еще одна украинка – Ольга Балтажи (10- е место, 2189 баллов).
У мужчин лучший из украинцев Юрий Аникеев занимает восьмое место – 2379 очков.
Источник — Sport.ua
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