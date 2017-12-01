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Кричмайр выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Бивер-Крике

Второе место занял норвежец Кьетиль Янсруд, третье – австриец Ханнес Райхельт

  • 01.12.2017 22:48
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Сегодня на этапе Кубка мира по горным лыжам в американском Бивер-Крике австриец Винсент Кричмайр одержал победу в супергиганте.
 
1. Винсент Кричмайр (Австрия) – 1.09,71
2. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 0,23
3. Ханнес Райхельт (Австрия) – 0,33
4. Адриен Теу (Франция) – 0,44
5. Алексис Пинтуро (Франция) – 0,53
6-7. Аксель Лунд Свиндал (Норвегия) – 0,60
6-7. Маттиас Майер (Австрия) – 0,60
8. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) – 0,67.

Источник — Sport.ua

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