Кричмайр выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Бивер-Крике

Сегодня на этапе Кубка мира по горным лыжам в американском Бивер-Крике австриец Винсент Кричмайр одержал победу в супергиганте.
1. Винсент Кричмайр (Австрия) – 1.09,71
2. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 0,23
3. Ханнес Райхельт (Австрия) – 0,33
4. Адриен Теу (Франция) – 0,44
5. Алексис Пинтуро (Франция) – 0,53
6-7. Аксель Лунд Свиндал (Норвегия) – 0,60
6-7. Маттиас Майер (Австрия) – 0,60
8. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) – 0,67.
Источник — Sport.ua
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