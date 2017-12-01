Кричмайр выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Бивер-Крике

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Шахтер подарил оборудование детской больнице 11:50 — reignofshakhtar Слава Шахтарю, гордісті України!Для всіх заздрисників та хейтерів наголошую, що такі акції Шахтар...

10 000 Зорро поддержат Шахтер в матче против Манчестер Сити 11:47 — reignofshakhtar Всі українці будуть як Зорро бажати виходу Шахтаря в плей-офф ЛЧ 6 грудня!