Украинский фристайлист Абраменко выиграл золото на этапе КЕ в Руке

Украинский фристайлист Александр Абраменко успешно стартовал в олимпийском сезоне. 29-летний спортсмен завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка Европы в Руке (Финляндия).
В дисциплине «лыжная акробатика» Абраменко опередил ближайшего преследователя канадца Оливера Рочона на 4.48 пункта, показав результат 233.10.
Отметим, что это первый старт для Абраменко, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы и вернулся к тренировкам лишь в апреле этого года.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.