Украинский фристайлист Абраменко выиграл золото на этапе КЕ в Руке

Украинский фристайлист Александр Абраменко успешно стартовал в олимпийском сезоне. 29-летний спортсмен завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка Европы в Руке (Финляндия).

В дисциплине «лыжная акробатика» Абраменко опередил ближайшего преследователя канадца Оливера Рочона на 4.48 пункта, показав результат 233.10.

Отметим, что это первый старт для Абраменко, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы и вернулся к тренировкам лишь в апреле этого года.