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Украинский фристайлист Абраменко выиграл золото на этапе КЕ в Руке

29-летнему спортсмену не было равных на этапе Кубка Европы в Финляндии

  • 01.12.2017 23:28
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Getty Images. Александр Абраменко
© Getty Images. Александр Абраменко
Украинский фристайлист Александр Абраменко успешно стартовал в олимпийском сезоне. 29-летний спортсмен завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка Европы в Руке (Финляндия).
 
В дисциплине «лыжная акробатика» Абраменко опередил ближайшего преследователя канадца Оливера Рочона на 4.48 пункта, показав результат 233.10.
 
Отметим, что это первый старт для Абраменко, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы и вернулся к тренировкам лишь  в апреле этого года.

Источник — Sport.ua

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