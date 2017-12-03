«Зірка Півдня» для маунтінбайкерів

Змагання з маунтінбайку набувають все більшої популярності, причому не лише серед професіоналів. Як вже розповідав Sport.ua, команда українських медіа минулого року дебютувала на Media World Cup, здобувши командну «бронзу». Тепер же, в очікуванні нового сезону, є сенс звернути увагу на цікавий марафон з MTB, в якому може взяти участь підготовлений шанувальник велоспорту.

Одне з найбільш захопливих змагань з маунтінбайку для аматорів – «Зірка Півдня», відбудеться наступного року у Польщі з 12 до 15 липня. Це вже третій такий марафон, організований відомим польським велогонщиком Цезарієм Заманою, котрий свого часу їздив за різні команди на всіх трьох топ-велогонках світу – «Вуельті», «Джиро» і «Тур де Франс». На марафонах збирається чимало поціновувачів MTB не лише з Польщі, а й з Великої Британії, Нідерландів, Норвегії і навіть Чилі.

Мальовничі «тортури»

Змагання пройде у Західних Бескидах – польській частині Карпат. Випробування розпочнеться з коротких, але інтенсивних заїздів на час у селищі Стришава: вісім кілометрів з крутими шпильками і пагорбами, кут підйому яких доходитиме до 25 градусів! Під час перегонів велосипедисти видиратимуться на висоту 400 метрів, звідки відкриється мальовничий краєвид на «Бескидський Рай».

На другий день класичний марафон MTB гарантує гірські пригоди, вимагаючи швидкої реакції та технічних навичок під час стрімких з’їздів та підйомів. Але найбільше закарбується в пам'яті «вбивчий» виїзд на гору Яловець (1100 метрів на рівнем моря).

Нехай вас не вводить в оману ідилічна атмосфера ринку в Макові-Подхалянському, де відбудеться третій етап марафону. Тут треба розігнатися на старті, щоби мати швидкі оберти під час виїзду на схили гори Маковської. У той час, поки велосипедисти налягатимуть на педалі під час виснажливого двокілометрового підйому, за їхніми плечима виростатиме величний колос гори Баб’я Гура – найвищої точки масиву Західні Бескиди. І це буде лише початок битви з безжальними вершинами. Етап в Макові складатиметься також із бездоріжжя у напрямку гори Коскова, звідки можна насолодитися чудовою панорамою на Татри і навіть Краків буде видно.

І, нарешті, фінал етапу – у селищі Завоя, що два роки поспіль вітало учасників холодом: дощ, туман і бруд змушували максимально концентруватися численній кількості віражів та спусків.

Ось такий тест на «виживання» чекає на справжніх шанувальників маунтінбайку наступного літа. «Зірка Півдня» здобула популярність у велосипедному товаристві і буде цікаво побачити на ній й українських учасників.



