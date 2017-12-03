Мотор выиграл у Монпелье и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Запорожский «Мотор» в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов победил лидера секстета «Монпелье» – 31:30.
Самым результативным в составе хозяев стал белорусский плеймейкер Борис Пуховский, который выполнил 13 бросков и записал на свой счет 8 голов. Именно Пуховский забросил решающий мяч за секунду до финальной сирены.
Турнирное положение: «Монпелье» – 16 (10), «Мотор» – 15 (10), «Бешикташ» – 11 (10), «Спортинг» – 8 (10), «Металлург» – 5 (10), «Чеховские медведи» – 5 (10).
«Мотор» (Запорожье, Украина) – «Монпелье» (Монпелье, Франция) – 31:30 (14:12)
«Мотор»: Комок; Буйненко (0/1), Кубатко (3/3), Бабичев (2/2), Малашинскас (6/8), Денисов (2/2), Дорощук (2/2), Козакевич (1/2), Пачковски (2/4), Шинкель (3/6), Сорока (1/2), Целищев, Шельменко, Пуховский (8/13); Киреев (н.в.), Терехов (н.в.). Главный тренер: Патрик Ромбел.
«Монпелье»: Портнер, Жерар; Коссе (1/2), Трухановичус (4/7), Туми (0/1), Гигу (4/4), Кавтичник (6/9), Фостин (5/6), Порте (4/7), Бинго (4/6), Саусси (1/3), Боннефон (0/3), Виллемино (1/1); Акики (н.в.), Бос (н.в.). Главный тренер: Патрис Канайе.
Семиметровые: 5/3 – 3/2. Штрафное время: 12 – 4.
Таким образом, «Мотор» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с вице-чемпионом Дании «Скьерном».
В плей-офф за выход в 1/8 финала команды сыграют два матча. Первый из них состоится в промежуток с 12 по 25 февраля в Украине, а второй – с 28 февраля по 4 марта в Дании.
Источник — Sport.ua
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