Сразу три игрока Мотора – в рейтингах лучших в Лиге чемпионов

Невиданный для «Мотра» случай: сразу трое наших игроков попали в различные рейтинги Лиги чемпионов по итогам 10 тура. Напомним, «Мотор» в ярком домашнем противостоянии нанес поражение «Монпелье» 31:30. Праздник для болельщиков и самих себя устроила вся команда, а подвиги Бориса Пуховского, Артема Козакевича и Алексея Шинкеля также были отмечены отдельно.

Неудержимый Борис Пуховский забил за матч 8 голов, в том числе на его счету победный мяч — на последних секундах поединка. СуперБоря по праву был признан лучшим разыгрывающим Лиги чемпионов в 10 туре.

Видео. Борис Пуховский — лучший разыгрывающий недели

Умопомрачительный прыжок Артема Козакевича, за мячом который летел в незащищенные ворота «Мотора», однозначно, войдет в клубную историю самых ярких моментов. Самоотверженность Артема спасла команду от гола. И хотя Козакевич не вратарь, но его сэйв попал во вратарскую рубрику — ТОП-5 лучших спасений недели

Видео. Артем Козакевич — в ТОП-5 лучших сэйвов недели

Скромный за пределами площадки Алексей Шинкель в игре превращается в бесстрашного воина, готового сметать все на своем пути. В матче против «Монпелье», Шинкель забил, что называется, с мясом. Его били, его держали, но его не остановили.

Видео. Алексей Шинкель — в ТОП-5 лучших голов недели

Напомним, в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов «Мотор» сыграет с победителем группы С, датским «Скьерном». Матчи состоятся в конце февраля и начале марта 2018 года.