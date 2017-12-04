Олег Верняев пропустит весь следующий сезон

Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал о том, что из-за повреждения пропустит весь следующий сезон.
«Сезон подошел к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал 5 лет. Но есть и грустные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я без нее. У меня будет время соскучиться. Я еще вернусь», – написал Верняев.
Источник — Instagram
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