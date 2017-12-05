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ФОТО ДНЯ. Усэйну Болту поставили памятник

Легендарного легкоатлета почтили на родине

  • 05.12.2017 10:47
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Власти Ямайки почитают своих национальных героев. Рядом со статуей Боба Марли у Национального стадиона в Кингстоне появился памятник 7-кратному олимпийскому чемпиону, легкоатлету Усэйну Болту. Спортсмен завершил карьеру в этом году. Памятник изображает Болта в характерной позе - так он праздновал практически все свои победы.
 

 

Surreal!!!!!!!!! Just a kid from Sherwood. #AnythingPossible #DontThinkLimit 🙏🏾🇯🇲

A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) on

 

Источник — Sport.ua

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