ФОТО ДНЯ. Усэйну Болту поставили памятник

Власти Ямайки почитают своих национальных героев. Рядом со статуей Боба Марли у Национального стадиона в Кингстоне появился памятник 7-кратному олимпийскому чемпиону, легкоатлету Усэйну Болту. Спортсмен завершил карьеру в этом году. Памятник изображает Болта в характерной позе - так он праздновал практически все свои победы.
Источник — Sport.ua
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