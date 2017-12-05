Норвежець побив рекорд Європи з марафону

Норвежець Сондре Нордстад Моен побив рекорд Європи з марафону.
3 грудня Моен переміг на марафоні серії IAAF Gold Label road race у Фукуоці, ставши першим європейцем в історії, який вибіг з 2:06 годин – 2:05.48 год. Офіційно цей час буде затверджений як рекорд континенту після проходження традиційної процедури ратифікації.
Попередній рекорд Європи з марафону (2:06.36 год) належав французу Бенуа Звєржевськи і був встановлений 6 квітня 2003 року у Парижі.
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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