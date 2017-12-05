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Георгий ЗАНТАРАЯ: «Моя фобия? Боюсь есть шаурму»

Еще одним гостем проекта «Отдушивдушу» стал чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая

  • 05.12.2017 15:45
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ijf.org. Георгий Зантарая
© ijf.org. Георгий Зантарая
Гео весело ответил на крайне неудобные и странные вопросы. Оказывается, что чемпион мира и Европы разбирается не только в том, как положить соперника на лопатки, но и в тонкостях эпиляции и шугаринга. Такого Зантарая вы еще не видели!
 
- Образование у меня юридическое и педагогическое. Что я знаю по своему профилю? Знаю я пока ничего.
- На маникюр как-то ходил. Нормальная движуха, но не практичная. 
- Я надеюсь, что смогу помочь, чтобы украинское дзюдо поднялось и у нас была одна из самых крутых федераций.
- Шаурму никогда не ел. Это моя фобия – боюсь шаурму. 
- Сотворить четверостишье? Георгий Зантарая - наша радость неземная! 
- На рынке я торговал пару раз. Я вообще думал, что бизнесменом буду. Пакеты продавать.
- Когда выпивал в школе, то старался максимально долго не идти домой. У меня был суровый контроль. Чтобы прийти домой в 10, мне нужно было выпить в 8 утра. 
- Напивался я, кстати, недавно. Месяцев 8 назад, нормально так накидался. Семья была удивлена. 
- В какой рекламе хотел бы сняться? Пива, прокладок и сигарет! 
 
 
 

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