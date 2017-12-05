Георгий ЗАНТАРАЯ: «Моя фобия? Боюсь есть шаурму»

Гео весело ответил на крайне неудобные и странные вопросы. Оказывается, что чемпион мира и Европы разбирается не только в том, как положить соперника на лопатки, но и в тонкостях эпиляции и шугаринга. Такого Зантарая вы еще не видели!

- Образование у меня юридическое и педагогическое. Что я знаю по своему профилю? Знаю я пока ничего.

- На маникюр как-то ходил. Нормальная движуха, но не практичная.

- Я надеюсь, что смогу помочь, чтобы украинское дзюдо поднялось и у нас была одна из самых крутых федераций.

- Шаурму никогда не ел. Это моя фобия – боюсь шаурму.

- Сотворить четверостишье? Георгий Зантарая - наша радость неземная!

- На рынке я торговал пару раз. Я вообще думал, что бизнесменом буду. Пакеты продавать.

- Когда выпивал в школе, то старался максимально долго не идти домой. У меня был суровый контроль. Чтобы прийти домой в 10, мне нужно было выпить в 8 утра.

- Напивался я, кстати, недавно. Месяцев 8 назад, нормально так накидался. Семья была удивлена.

- В какой рекламе хотел бы сняться? Пива, прокладок и сигарет!