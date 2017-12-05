Виктор ПАСИЧНИК: «Тяжело прогрессировать, когда не за кем тянуться»

Украинский двоеборец Виктор Пасичник поделился своими планами и перспективами на предстоящий сезон.



- Виктор, будет ли Украина представлена в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пхенчхане?

- В нашем виде спорта есть так называемый олимпийский протокол, где 50 лучших получат право выступить на Олимпиаде. Я сейчас занимаю 44-е место. Но если я попаду на каком-нибудь из этапов Кубка мира в первую 30-ку, я точно завоюю право полететь в Корею. В этом сезоне я был 41-м в Куусамо на Кубке мира. Помимо этого, у меня 98 очков на Контитнентальном кубке.



- Кроме тебя кто-то из украинских двоеборцев может еще пробиться в Пхенчхан?

- Есть юниор Дмитрий Мазурчук, 1999 года рождения. Он достойно выступает на Континентальном кубке, в этом году набрал 30 очков. В олимпийском рейтинге он пока 49-й. Ему надо сейчас ездить на Континентальные кубки. Поэтому он летит в США, чтобы набрать очки. Если мы оба будем в топ-50 в рейтинге, то оба поедем на Олимпиаду.



- Какие твои лучшие результаты на Кубке мира и на Олимпиаде?

- В 2013 году в Чайковском я был 19-м, а что касается моей пока единственной Олимпиады, в Сочи на К-120 я был 30-м. 20-м отпрыгал и 30-м прибежал.



- За четырехлетний цикл, после сочинской Олимпиады, ты все время был лучшим в Украине?

- Да, пока никто у меня в Украине не выигрывал.



- Тяжело достойно выступать за границей, когда спорт в твоей стране не популярен и нет конкуренции?

- Да, очень тяжело. В Украине нет нормальных трамплинов для тренировок, и мы вынуждены ездить за границу. Поэтому у нас и мало спортсменов, так как нет таких трамплинов, как за границей. А мне тяжело достичь ощутимого прогресса, потому что нет, за кем тянуться. Нужно тренироваться с сильнейшими…



- Как считаешь, твои лучшие результаты позади или еще сможешь их улучшить?

- Я стараюсь добиться более высоких результатов, поэтому сейчас серьезно тренируюсь и готовлюсь к соревнованиям. Мне сейчас 25, буду тренироваться где-то до 30, если здоровье позволит. Я надеюсь, что смогу на Кубке мира попадать в топ-10 в прыжках и оставаться в топ-20 по итогам соревнований.



