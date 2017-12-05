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Сьогодні стартував фінал чемпіонату України з шахів

Змагання триватимуть до 17 грудня в Житомирі

  • 05.12.2017 18:55
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Сьогодні стартував фінал чемпіонату України з шахів

З 05 по 17 грудня 2017 року у Житомирі пройде фінал чемпіонату України з шахів.

У змаганнях візьмуть участь 12 кращих шахістів та 10 кращих шахісток України. Турнір буде проходити у готелі «Рейнкарц», початок турів о 15-00, крім останнього, який розпочнеться 17 грудня о 12-00.

Відкриття змагань серед чоловіків відбудеться 5 грудня. Відкриття змагань серед жінок – 7 грудня. Закриття відбудеться 17 грудня.

Призовий фонд - 600 тисяч гривень, переможець отримає 160 тисяч.

Источник — Федерация шахмат Украины

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