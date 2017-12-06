29-річний львів’янин вирішив пробігти за добу 200 км

У суботу, 9 грудня, 29-річний львів’янин Валерій Шипунов пробіжить 200 кілометрів за 24 години у Стрийському парку, аби потрапити у полярну експедицію.

Старт забігу розпочнеться опівночі біля входу у Стрийський парк з вул. Самчука. Хлопець бігатиме по колу 5 км, яке треба буде подолати 40 разів, окрім того, він використовуватиме спортивний годинник, який фіксуватиме відстань. Валерій Шипунов закликає усіх охочих доєднатися до забігу навіть на коротку дистанцію. Для тих, хто хоче просто підтримати і подивитися забіг буде облаштований пункт обігріву з чаєм.

Під час бігу передбачені короткі зупинки на перекус та туалет.

«Я роблю це для того, щоб більше людей не боялися ризикувати. Навіть якщо не вдасться пробігти усю дистанцію, я знатиму, що спробував. Часто ми настільки боїмось невдачі, що навіть не робимо першого кроку», - розповів Валерій Шипунов.

Окрім того, хлопець бере участь у конкурсі для того щоб потрапити на зимовий похід Арктикою у квітні 2018-го від Fjallraven Polar, учасників якого оберуть за допомогою голосування на сайті. Відтак, за допомогою забігу Валерій також привертає увагу до голосування і просить віддати свій голос на сайті Fjallraven Polar . Експедиція триватиме 7 днів, протягом цього часу учасники братимуть участь у забігові на 300 км Арктикою.

Додамо, що хлопець бігає три роки, за словами Валерія Шипунова, раніше максимальна відстань його пробігу склала 140 км.