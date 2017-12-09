Ольга Котовська та Роман Романенко – найкращі легкоатлети листопада

У чоловіків найкращим став Роман Романенко, який минулого місяця фінішував другим на дистанції 10 км на марафоні у Валенсії (Іспанія) - 2:28:46, а також на півмарафоні у Запоріжжі - 1:05:41. У жінок в опитуванні перемогу святкувала Ольга Котовська, яка посіла п’яте місце на марафоні у Ханчжоу (Китай) - 2:30.20.

Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.