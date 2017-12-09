ВИДЕО ДНЯ. Стадион в Детройте взорвали со второй попытки

В Детройте, США, снесли знаменитый «Сильвердоум» - арену, принимавшую концерты Элвиса Пресли и матчи чемпионата мира по футболу-1994. В 1979 году на арене проходил Матч всех звёзд НБА, Супер Боул XVI 24 января 1982 года. В 1987 году папа Иоанн Павел II отслужил мессу на этой арене. 29 марта 1987 года во время шоу «Рестлмания III» здесь был установлен рекорд посещаемости спортивных соревнований для крытых спортивных арен — 93 173 человек.

Подрывники заложили 136 кг тринитротолуола, однако арена выстояла:

Через несколько дней, вдвое увеличив заряд, специалистам все же удалось снести арену. Понадобится год, чтобы разобрать завалы, оставшиеся после взрыва:



