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Украинцы завоевали две медали на ЧЕ по тхэквондо

Ирина Ромолданова и Михаил Шелест стали бронзовыми призерами континентального первенства

  • 09.12.2017 17:11
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Фейсбук Олега Нама. Ирина Ромолданова и Михаил Шелест
© Фейсбук Олега Нама. Ирина Ромолданова и Михаил Шелест

Украинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях (ОВК), который состоялся в Софие (Болгария).

Бронзовыми призерами стали Ирина Ромолданова (-49 кг) и Михаил Шелест (+80 кг).

В шаге от медали остановились Денис Вороновский (-80 кг), Андрей Гарбар ( +80кг), Влад Бондар (+80кг) и Анна Сорока (-49кг).

Источник — Facebook.com

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