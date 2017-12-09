Украинцы завоевали две медали на ЧЕ по тхэквондо

Украинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях (ОВК), который состоялся в Софие (Болгария).

Бронзовыми призерами стали Ирина Ромолданова (-49 кг) и Михаил Шелест (+80 кг).



В шаге от медали остановились Денис Вороновский (-80 кг), Андрей Гарбар ( +80кг), Влад Бондар (+80кг) и Анна Сорока (-49кг).