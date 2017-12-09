Украинцы завоевали две медали на ЧЕ по тхэквондо

Украинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях (ОВК), который состоялся в Софие (Болгария).
Бронзовыми призерами стали Ирина Ромолданова (-49 кг) и Михаил Шелест (+80 кг).
В шаге от медали остановились Денис Вороновский (-80 кг), Андрей Гарбар ( +80кг), Влад Бондар (+80кг) и Анна Сорока (-49кг).
Источник — Facebook.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.