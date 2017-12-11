Спортивный календарь на 11-17 декабря

11-12.12.2017. Фристайл. Кубок мира (Ароза, Швейцария).
11-17.12.2017. Бобслей и скелетон. Кубок мира (Инсбрук, Австрия).
12.12.2017. Водное поло, мужчины. Мировая лига.
12-13.12.2017. Баскетбол, мужчины. Лига чемпионов.
12-14.12.2017. Волейбол, женщины. Лига чемпионов, Кубок Вызова.
12-17.12.2017. Сноубординг. Кубок мира (Франция, Италия, Австрия).
13-14.12.2017. Баскетбол, женщины. Евролига, Еврокубок.
13-17.12.2017. Бадминтон. Финал Суперсерии (Дубай, ОАЭ).
13-18.12.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира, мужчины (Валь-Гардена, Италия; Альта Бадиа, Италия).
14-17.12.2017. Биатлон. Кубок мира (Ле Гран Борнан, Франция).
14-17.12.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира, женщины (Валь-д’Изер, Франция).
14-172.12.2017. Фристайл. Кубок мира (Австрия, Китай).
15-16.12.2017. Санный спорт. Кубок мира (Лейк-Плэсид, США).
15-17.12.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины (Энгельберг, Швейцария), женщины (Хинтерцартен, Германия).
15-17.12.2017. Фехтование. Гран-при. Женская сабля, мужская сабля (Канкун, Мексика).
16-17.12.2017. Дзюдо. Мастерс (Санкт-Петербург, Россия).
16-17.12.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Доббиако, Италия).
16-17.12.2017. Лыжное двоеборье, мужчины. Кубок мира (Рамзау-ам-Дахштайн, Австрия).
17.12.2017. Легкая атлетика. Shenzhen Marathon (Шэньчжэнь, Китай).
17.12.2017. Велокросс. Кубок мира (Намюр, Бельгия).
Источник — Sport.ua
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