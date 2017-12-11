Столица выиграла чемпионат Украины по самбо

В субботу и воскресенье в столице прошел чемпионат Украины по спортивному и боевому самбо. 30 комплектов медалей разыграли 311 спортсменов из 21 региона нашей страны. Командный кубок завоевали хозяева соревнований, на счету которых 24 награды – 7 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых.

Если говорить о персоналиях, то лидеры в целом подтвердили свой статус. Например, в категории свыше 80 килограммов у женщин победила действующая чемпионка континента Анастасия Сапсай, а в боевом разделе в весе до 62 кг – обладатель Кубка Европы Дмитрий Яцко.

Результаты нынешнего первенства заложили основы для определения круга кандидатов в сборную, которой в следующем году предстоит выступить на чемпионатах Европы (май, Греция) и мира (ноябрь, Румыния).

Призеры командного зачета

1. Киев

2. Харьковская область

3. Одесская область



Призеры в индивидуальных видах программы



Женщины



До 44 кг

1. Илона НАЗАРЧУК (Ровенская область)



До 48 кг

1. Инна ГОМЕНЧУК (Волынская область)

2. Валентина НОВИЦКАЯ (Киев)

До 52 кг

1. Мария БУЙОК (Ивано-Франковская область)

2. Екатерина ЧЕРТИЛ (Харьковская область)

3. Ольга ФЕДОРЧЕНКО (Николаевская область) и Мария ЧЕРВАНЬ (Ровенская область)



До 56 кг

1. Елена ГАЙДАШ (Николаевская область)

2. Валерия ЛИХАЧЕВА (Днепропетровская область)

3. Татьяна ХАТАМОВА (Киев) и Виктория МУДРАЯ (Волынская область)

До 60 кг

1. Владислава НЕЦВИТ (Харьковская область)

2. Мария СТЕПАНЮК (Киевская область)

3. Елизавета ЧЕЛПАНОВА (Киев) и Дарья ПЫЛАЕВА (Житомирская область)



До 64 кг

1. Анна КУПИНА (Харьковская область)

2. Вероника КРАТЮК (Житомирская область)

3. Елена РАТНИКОВА (Киев) и Дарина РОМАНЮК (Волынская область)

До 68 кг

1. Ульяна КЛЯПКА (Киев)

2. Надежда ПОКОРА (Львовская область)

3. Анна ГЕРМАН (Сумская область) и Виктория ГАПОН (Житомирская область)



До 72 кг

1. Наталия СМАЛЬ (Ивано-Франковская область)

2. Надежда МИХАЙЛЮК (Ивано-Франковская область)

3. Юлия ШЛИХТА (Волынская область)

До 80 кг

1. Наталия ПИЛИПЕНКО (Киев)

2. Галина КОВАЛЬСКАЯ (Одесская область)

3. Ольга КЛИМЮК (Волынская область)

Свыше 80 кг

1. Анастасия САПСАЙ (Черкасская область)

2. Кристина ГАШЕНКО (Киев)

3. Таисия РЕДЧЕНКО (Харьковская область) и Мирослава ЦИГОЛКО (Волынская область)



Мужчины

До 48 кг

1. Данила МУДРАК (Винницкая область)

2. Владимир ЧЕРНЫЙ (Киев)

3. Андрей ФИЛИП (Одесская область)

До 52 кг

1. Грачик ОСИПЯН (Донецкая область)

2. Роман БРАТЧЕНКО (Николаевская область)

3. Виталий ТЕРЕНТЬЕВ (Николаевская область) и Юрий ЗАЙВЕЛЕВ (Киев)



До 57 кг

1. Иван ПИЛИПЯК (Ивано-Франковская область)

2. Алексей СЛЕСАРЕВ (Одесская область)

3. Игорь ЮЩУК (Одесская область) и Сафгулу ХАЛИЛОВ (Харьковская область)

До 62 кг

1. Дмитрий ЕВДОШЕНКО (Харьковская область)

2. Давид ОСИПЯН (Донецкая область)

3. Владимир ГУЧКОВ (Запорожская область) и Давид МАИЛЯН (Сумская область)



До 68 кг

1. Даниил ДРОЗД (Харьковская область)

2. Заур УЖУЕВ (Харьковская область)

3. Тарас КРАВЧУК (Львовская область) и Максим ДУДЯК (Ровенская область)



До 74 кг

1. Артур САРКИСЯН (Харьковская область)

2. Дмитрий БАБИЙЧУК (Хмельницкая область)

3. Сергий НАУМОВ (Одесская область) и Владислав ДИДЕНКО (Винницкая область)



До 82 кг

1. Захар ШАДРИН (Херсонская область)

2. Юрий ПОЖАР (Ивано-Франковская область)

3. Артур ЕФРЕМОВ (Черкасская область) и Руслан МЕРУНОВИЧ (Ивано-Франковская область)

До 90 кг

1. Алексей НИЖЕНКО (Черниговская область)

2. Дмитрий СТЕЦЕНКО (Харьковская область)

3. Игорь КНЫШ (Львовская область) и Вадим СИНЯВСКИЙ (Запорожская область)



До 100 кг

1. Андрей БОЛОБАН (Черкасская область)

2. Алексей МОИСЕЕВ (Киев)

3. Александр ДУХНЕВИЧ (Харьковская область) и Андрей СПИРИДОНОВ (Львовская область)

Свыше 100 кг

1. Максим МЕЛЬНИК (Черниговская область)

2. Георгий ДИЛЬ (Одесская область)

3. Дмитрий ЮРЧУК (Киев) и Александр ВАРИЧЕНКО (Киев)

Боевой раздел



До 48 кг

1. Владимир ЧЕРНЫЙ (Киев)

2. Андрей ФИЛИП (Одесская область)



До 52 кг

1. Денис АРТЫМЧУК (Одесская область)

2. Виталий ДОБРЯНСКИЙ (Житомирская область)

3. Виталий КУЗЬМИНСКИЙ (Киев) и Григорий ОНИЩУК (Волынская область)

До 57 кг

1. Богдан БАБЕНКО (Ровенская область)

2. Дмитрий КИСЕЛЕВ (Харьковская область)

3. Руслан ВАРТАНЯН (Херсонская область)



До 62 кг

1. Дмитрий ЯЦКО (Киев)

2. Владислав КОХНЕНКО (Одесская область)

3. Владимир ТОПЕХИН (Киев) и Владислав БОНДАРЧУК (Ровенская область)

До 68 кг

1. Зейдулах НАЗИРОВ (Харьковская область)

2. Сергий РУСИНКО (Одесская область)

3. Максим МАКОВСЬКИЙ (Киев) и Александр ИЛЯШ (Закарпатская область)



До 74 кг

1. Владислав РУДНЕВ (Харьковская область)

2. Вадим БУРЧАК (Ровенская область)

3. Александр ГОРШЕЧНИК (Хмельницкая область) и Иван ТУРАНИЦЯ (Киев)

До 82 кг

1. Арли КАМБИЛО (Киев)

2. Захар ШАДРИН (Херсонская область)

3. Илья НАЗАРЕНКО (Днепропетровская область) и Александр КАРПОВ (Житомирская область)



До 90 кг

1. Дмитрий БАТОК (Киев)

2. Петр ДАВЫДЕНКО (Львовская область)

3. Андрей ШТЕФАН (Киев) и Денис ТКАЧУК (Одесская область)

До 100 кг

1. Анатолий ВОЛОШИНОВ (Одесская область)

2. Евгений ЖЕКАЛОВ (Днепропетровская область)

3. Игорь ПОТЕРЯ (Киев) и Данила БЕЛОУСОВ (Киев)

Свыше 100 кг

1. Размик ТОНОЯН (Киев)

2. Григорий КУЗЬМЕНКО (Киев)

3. Роман ГОРОШКЕВИЧ (Волынская область) и Роман ВОЗНЮК (Ивано-Франковская область).