Винченцо Нибали не примет участие в Джиро д'Италия-2018

Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), двукратный победитель Джиро д’Италия, в следующем сезоне не будет бороться за третий титул на домашнем Гран-туре. 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida предпочёл сосредоточиться на Тур де Франс-2018 и чемпионате мира в Инсбруке.

Итальянское издание La Gazzetta Dello Sport сообщает, что эта информация была подтверждена командой.

Предположительно Винченцо Нибали начнёт сезон с Тура Сан-Хуан в Аргентине, как и в этом году, в первой части его сезона будут Льеж-Бастонь-Льеж и Критериум Дофине.

Одной из главных целей сезона для Нибали является групповая гонка чемпионата мира по велоспорту-2018, который пройдёт в австрийском Инсбруке. Чтобы сохранить форму перед чемпионатом мира, Винченцо Нибали планирует стартовать на Вуэльте Испании-2018.