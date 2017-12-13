Винченцо Нибали не примет участие в Джиро д'Италия-2018

Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), двукратный победитель Джиро д’Италия, в следующем сезоне не будет бороться за третий титул на домашнем Гран-туре. 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida предпочёл сосредоточиться на Тур де Франс-2018 и чемпионате мира в Инсбруке.
Итальянское издание La Gazzetta Dello Sport сообщает, что эта информация была подтверждена командой.
Предположительно Винченцо Нибали начнёт сезон с Тура Сан-Хуан в Аргентине, как и в этом году, в первой части его сезона будут Льеж-Бастонь-Льеж и Критериум Дофине.
Одной из главных целей сезона для Нибали является групповая гонка чемпионата мира по велоспорту-2018, который пройдёт в австрийском Инсбруке. Чтобы сохранить форму перед чемпионатом мира, Винченцо Нибали планирует стартовать на Вуэльте Испании-2018.
Источник — Velolive.com
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