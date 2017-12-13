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Винченцо Нибали не примет участие в Джиро д'Италия-2018

Итальянец выбрал старт на Тур де Франс-2018 и пропускает Джиро д’Италия-2018

  • 13.12.2017 08:59
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velolive.com
© velolive.com
Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), двукратный победитель Джиро д’Италия, в следующем сезоне не будет бороться за третий титул на домашнем Гран-туре. 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida предпочёл сосредоточиться на Тур де Франс-2018 и чемпионате мира в Инсбруке.
 
Итальянское издание La Gazzetta Dello Sport сообщает, что эта информация была подтверждена командой.
 
Предположительно Винченцо Нибали начнёт сезон с Тура Сан-Хуан в Аргентине, как и в этом году, в первой части его сезона будут Льеж-Бастонь-Льеж и Критериум Дофине.
 
Одной из главных целей сезона для Нибали является групповая гонка чемпионата мира по велоспорту-2018, который пройдёт в австрийском Инсбруке. Чтобы сохранить форму перед чемпионатом мира, Винченцо Нибали планирует стартовать на Вуэльте Испании-2018.
 

Источник — Velolive.com

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