А. ГОТФРИД: «Главный тренер вытесняет перспективных атлетов из страны»

Министерство молодежи и спорта Украины, а также команда тренеров женской сборной по тяжелой атлетике ставят перед спортсменами неприемлемые условия, из-за которых они вынуждены покидать страну. Об этом заявила тяжелоатлетка Анастасия Готфрид, которая 4 декабря завоевала титул чемпиона мира, выступая от Грузии, поскольку из украинской сборной ее исключили еще в 2013 году.



«Федерация тяжелой атлетики создает великолепные условия для развития спортсменов. Большая проблема в начальстве – Министерстве спорта, главном тренере женской сборной и его команде. Своими действиями они вытесняют перспективных атлетов из Украины. Они заставляют спортсменов записывать их личными тренерами, чтобы прославиться и получать премиальные. Если же кто отказывается, ему закрывают дорогу. Это неспортивное поведение. И стоит ли удивляться, что за последние 14 лет среди украинцев нет чемпионов мира», – отметила спортсменка.



«В моем случае были поставлены жесткие условия: предложили записать Юрия Кучинова личным тренером, представлять его область, Одесскую, и отказаться от моего мужа Дениса Готфрида. То есть подать на развод. Когда я отказалась, меня отовсюду выдавили. С 2013 по 2015 год у меня не было зарплаты, доступа к тренировкам и медобслуживанию. Я тренировалась за свой счет», – подчеркнула Готфрид.

«Мне поступали приглашения от разных стран. Надеялась до последнего, что со сборной Украины сложатся отношения, и я смогу представлять свою страну на международных соревнованиях. Но когда поняла, что ждать нечего, приняла предложение от Грузии и теперь выступаю за эту страну. Сейчас я не могу вернуться в Украину. Это будет неправильно по отношению к людям, протянувшим мне руку помощи. А во-вторых, я не хочу возвращаться, пока Министерство спорта, назначающее главных тренеров, не изменит свои принципы. До меня, после прихода на пост главного тренера Кучинова, из страны уехали Светлана Чернявская, Татьяна Варламова, Юлия Деркач, Ксения Вишницкая, Алена Кириенко. Кстати, воспитанница самого Кучинова Юлия Довгаль уехала выступать за Азербайджан», – сказала спортсменка.



«У личных учеников Кучинова было много положительных допинговых проб, начиная с 1994 года. Эту информацию можно перепроверить в IWF (Международной федерации тяжелой атлетики). И некоторые руководители отделов в Министерстве спорта оказывают полное содействие и подписывают контракты, невзирая на такие вопиющие факты. В то же время с моим супругом, одним из самых титулованных тренеров Украины, не продлевают контракт. Хотя за его тренерскую карьеру у его учеников нет ни одной положительной допинг-пробы», – резюмировала Готфрид.



Анастасия Готфрид – украинская тяжелоатлетка, с 2015 года сейчас выступает за сборную Грузии. За это время она выиграла два чемпионата Европы в весовой категории до 90 кг в возрастных группах до 20 и до 23 лет. А 4 декабря завоевала титул чемпионки мира среди взрослых на соревнованиях в американском городе Анахайм.