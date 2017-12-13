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Проба Криса Фрума дала положительный результат на допинг

Победитель Вуэльты может быть дисквалифицирован

  • 13.12.2017 10:32
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  • 2 комментария
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Проба Криса Фрума дала положительный результат на допинг

Международный союз велосипедистов (UCI) уведомил британского велогонщика Криса Фрума о том, что содержание вещества сальбутамол в его допинг-пробе, сданной во время многодневки «Вуэльта» в 2017 году, превысило допустимую антидопинговыми правилами норму.

Допинг-проба была взята 7 сентября 2017 года во время престижной веломногодневки, на которой Фрум одержал победу. Проба «Б» также дала положительный результат.

Сальбутамол не является запрещёнными веществом сам по себе. Для его употребления также не требуется терапевтическое исключение. Допустимой нормой содержания сальбутамола в допинг-пробе является 1000 нанограмм на миллилитр.

Ранее Фрум заявлял, что с детства страдает от астмы, поэтому применяет ингалятор с сальбутамолом. Спортсмен может доказать, что аномальное содержание вещества в его пробе является следствием употребления этого ингалятора.

Фрум является четырёхкратным победителем «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017). В прошлом сезоне он выиграл «Большую петлю» и «Вуэльту Испании», став первым велогонщиком с 1978 года после француза Бернара Ино, который в один год выиграл два этих Гранд-тура, и третьим в истории. Француз Жак Анкетиль в 1963 году также победил на «Туре» и «Вуэльте».

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Комментарии
    staut_zt
    online
      staut_zt, 13.12.2017 11:03
    +1
    Задолбали эти "астматики"
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    Vitaliy_yatsenko
    online
    Vitaliy_yatsenko, 13.12.2017 11:28
    0
    Не дивно, що ще один видатний спортсмен пішов шляхом Амстронга і Контадора. Триматися на такій висоті довгі роки - фізично майже неможливо без додаткових стимуляторів.
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