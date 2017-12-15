В России приняли закон об отстранении спортивных тренеров за допинг

Государственная дума РФ приняла законопроект, предусматривающий отстранение от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил.

Согласно документу, деятельность тренера должна быть приостановлена в том случае, если установлен факт наличия у специалиста любой запрещенной субстанции или метода. Поводом для отстранения также может стать факт распространения или попытки распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, наряду с фальсификацией любой составляющей допинг-контроля.

Полномочия по определению случаев и установлению порядка отстранения от должности закон возлагает на Министерство спорта РФ.