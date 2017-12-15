Зевина стала вице-чемпионкой Европы в заплыве на 200 метров на спине

Украинка Дарья Зевина добыла серебряную медаль чемпионата Европы в Копенгагене на короткой воде.
23-летняя пловчиха стала второй в заплыве на 200 метров на спине, уступив 0,68 секунды трехкратной олимпийской чемпионке Катинке Хоссу.
Эта медаль стала первой для Украины на этом европейском первенстве. Соревнования в Копенгагене продлятся до 17 декабря.
Источник — Sport.ua
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