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Зевина стала вице-чемпионкой Европы в заплыве на 200 метров на спине

23-летняя украинская пловчиха стала второй на короткой воде в Копенгагене

  • 15.12.2017 21:33
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Getty Images. Дарья Зевина
© Getty Images. Дарья Зевина
Украинка Дарья Зевина добыла серебряную медаль чемпионата Европы в Копенгагене на короткой воде.
 
23-летняя пловчиха стала второй в заплыве на 200 метров на спине, уступив 0,68 секунды трехкратной олимпийской чемпионке Катинке Хоссу. 
 
Эта медаль стала первой для Украины на этом европейском первенстве. Соревнования в Копенгагене продлятся до 17 декабря.

Источник — Sport.ua

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