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Романчук выиграл золото ЧЕ в заплыве на 1500 метров вольным стилем

21-летний украинский пловец стал первым на европейском первенстве, которое проходит в Копенгагене

  • 15.12.2017 22:00
  • 524 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Михаил Романчук
© Getty Images. Михаил Романчук
Украинец Михаил Романчук выиграл золотую медаль чемпионата Европы в Копенгагене.
 
21-летний пловец стал первым в финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем.
 
Романчук на 8 секунд опередил олимпийского чемпиона 2016 года и мирового рекордсмена – итальянца Грегорио Пальтриньери. 
 
Это вторая медаль сборной Украины на европейском первенстве. Ранее вице-чемпионкой Европы в заплыве на 200 метров на спине добыла 23-летняя Дарья Зевина. Соревнования в Дании продлятся до 17 декабря.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    samird
      samird, 15.12.2017 22:08
    +2
    Молодец!
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    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 15.12.2017 22:16
    0
    Из пятнахи вроде и неплохо, но все эти дистанции последние лет 20 берут неевропейцы.
    Ссылка
    lisarti
    online
    lisarti, 15.12.2017 22:18
    -1
    плавание- сила&#65281;
    Ссылка
    Olego2012
    online
    Olego2012, 15.12.2017 22:28
    0
    Пловец)))
    Може плавец? З ідіотами....
    Новий Олег Лісогуб росте.
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 15.12.2017 22:37
    +1
    Olego2012, 15.12.2017 22:28
    Пловец)))
    Може плавец? З ідіотами....
    Новий Олег Лісогуб росте.
    Лисогуб Лисогор, дядя
    Ссылка
    Olego2012
    online
      Olego2012, 15.12.2017 22:41
    0
    Серж Пир, 15.12.2017 22:37
    Olego2012, 15.12.2017 22:28
    Пловец)))Може плавец? З ідіотами....Новий Олег Лісогуб росте.

    Лисогуб Лисогор, дядя
    Ой з ким не буває... пятниця
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