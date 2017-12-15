Романчук выиграл золото ЧЕ в заплыве на 1500 метров вольным стилем

Украинец Михаил Романчук выиграл золотую медаль чемпионата Европы в Копенгагене.
21-летний пловец стал первым в финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем.
Романчук на 8 секунд опередил олимпийского чемпиона 2016 года и мирового рекордсмена – итальянца Грегорио Пальтриньери.
Это вторая медаль сборной Украины на европейском первенстве. Ранее вице-чемпионкой Европы в заплыве на 200 метров на спине добыла 23-летняя Дарья Зевина. Соревнования в Дании продлятся до 17 декабря.
Источник — Sport.ua
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Може плавец? З ідіотами....
Новий Олег Лісогуб росте.
Може плавец? З ідіотами....
Новий Олег Лісогуб росте.
Пловец)))Може плавец? З ідіотами....Новий Олег Лісогуб росте.
Лисогуб Лисогор, дядя
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